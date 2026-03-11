Melilli | il municipio diventa bene culturale

Il municipio di Melilli è stato recentemente dichiarato bene di interesse culturale dalla Regione Siciliana, che ha firmato un decreto in data 6 marzo 2026. La decisione riguarda il riconoscimento ufficiale del valore storico e architettonico dell'edificio. La misura è stata comunicata nelle ultime ore e permette di tutelare e preservare il patrimonio pubblico della città.

La Regione Siciliana ha appena elevato il palazzo municipale di Melilli a bene di interesse culturale con un decreto firmato il 6 marzo 2026. Questo atto ufficiale, il numero 1450, riconosce ufficialmente il valore storico e architettonico dell’edificio che domina la piazza principale della cittadina iblea. Il riconoscimento non è solo una formalità burocratica, ma sancisce un cambiamento radicale nello status giuridico del complesso edilizio. L’immobile, che funge da fulcro amministrativo da oltre un secolo, entra così in un regime di tutela stringente che ne garantisce la conservazione futura. La decisione arriva dopo un percorso istituzionale guidato dal sindaco Giuseppe Carta, figura chiave anche come Presidente della Commissione Ambiente e Territorio all’Ars. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melilli: il municipio diventa bene culturale Articoli correlati Leggi anche: Roma Capodarte, il primo giorno dell’anno diventa un evento culturale collettivo Tra migranti e sfrattati il flusso è continuo. Un municipio di Roma apre un centro d'accoglienza in un bene confiscatoOrdinanza della presidente Del Bello che dispone la messa a disposizione di un ex negozio a via Pigorini.