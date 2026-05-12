Nelle ultime settimane sono stati sospesi quattro cantieri a Comunanza a causa di irregolarità riscontrate durante controlli delle autorità. Le verifiche hanno portato al sequestro di circa 90.000 euro di sanzioni amministrative. Le indagini hanno evidenziato rischi di caduta tra le cause principali delle sospensioni. Le autorità hanno denunciato complessivamente dieci persone coinvolte nelle attività di vigilanza e gestione delle imprese edili presenti sul territorio.

? Domande chiave Come sono stati scoperti i rischi di caduta nei cantieri?. Chi sono le dieci persone denunciate dalle autorità?. Perché sono state contestate violazioni sul distacco illecito del personale?. Come influiranno queste sanzioni sulla gestione dei cantieri montani?.? In Breve Dieci persone denunciate per violazioni di sicurezza e distacco illecito di personale.. Sanzioni da 27.000 euro per omessa vigilanza e 4.000 euro per distacchi illeciti.. Carenze rilevate su protezioni cadute dall'alto, opere provvisionali e viabilità interna ai siti.. Operazione coordinata dai Carabinieri di Comunanza con Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cantieri a Comunanza: 4 attività sospese e 90.000 euro di sanzioni

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