Solidarietà all’Ail cena e raccolta fondi

Il Pd di Fermignano esprime solidarietà all’Ail in occasione di una cena di raccolta fondi. Durante l’evento si sono raccolti fondi per sostenere le attività dell’associazione. Nel frattempo, sono state diffuse dichiarazioni da parte del consigliere regionale Nicolò Pierini e del primo cittadino Emanuele Feduzi, che hanno suscitato commenti e reazioni nella comunità locale.

"La montagna non si difende con gli slogan, ma con il rispetto dei territori". Lo dicono dal Pd di Fermignano dopo le dichiarazioni al Carlino del consigliere regionale Nicolò Pierini (Lega) e dopo l’uscita del primo cittadino Emanuele Feduzi (foto). "Le sue parole – dicono – finiscono per mortificare il lavoro e la battaglia di 29 comuni marchigiani che in queste settimane stanno chiedendo una cosa semplice: che venga riconosciuta una situazione reale cancellata con un colpo di penna dalla nuova classificazione dei comuni montani. La domanda che Pierini dovrebbe porsi è molto semplice: Fermignano, Staffolo, Cupramontana o Castignano dove... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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