Un disco per i 10 anni della Nuova Pippolese | concerto cena e raccolta fondi

Domenica 17 maggio sarà disponibile il nuovo 45 giri della Nuova Pippolese, un’orchestra a plettro di musica fiorentina fondata nel 2015 e diretta da Francesco Cusumano. Per celebrare i dieci anni di attività, è in programma un concerto, una cena e una raccolta fondi. L’evento si svolgerà in una località non specificata e coinvolgerà i membri dell’orchestra e il pubblico presente.

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Firenze, 8 maggio 2026 – Esce domenica 17 maggio il nuovo 45 giri della Nuova Pippolese, orchestra a plettro di musica fiorentina fondata nel 2015 e diretta da Francesco “Frank” Cusumano. Un singolo in vinile 7’’ pensato per celebrare i dieci anni di attività dell’orchestra e, insieme, rendere omaggio a una storia musicale profondamente legata all’identità popolare fiorentina. La pubblicazione arriva in un anno particolarmente significativo: il decimo anniversario della Nuova Pippolese coincide infatti con il 60° anniversario della fine dell’ultima storica Pippolese, quella di San Lorenzo, scomparsa con l’alluvione del 1966. La scelta del...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un disco per i 10 anni della Nuova Pippolese: concerto, cena e raccolta fondi Notizie correlate Leggi anche: Solidarietà all’Ail cena e raccolta fondi Il ‘Marte’ riparte dal territorio: raccolta fondi per la nuova vita della mediatecaTempo di lettura: 3 minutiA seguito dell’assegnazione in concessione del MARTE a Universe Srl, prende avvio un percorso di attivazione territoriale... Contenuti di approfondimento Un disco per i 10 anni della Nuova Pippolese: concerto, cena e raccolta fondiFirenze, 8 maggio 2026 – Esce domenica 17 maggio il nuovo 45 giri della Nuova Pippolese, orchestra a plettro di musica fiorentina fondata nel 2015 e diretta da Francesco Frank Cusumano. Un singolo i ... lanazione.it La Nuova Pippolese spegne 10 candeline: un concerto e un 45 giri per festeggiare il compleannoL’uscita del disco sarà celebrata domenica 17 maggio alla Casa del Popolo di Settignano con A cena dalla Pippolese! ... intoscana.it