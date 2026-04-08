Cena con delitto ' Vanina a Catania'

Sabato 11 aprile 2026, alle 20:30, si terrà una cena con delitto presso la sede del Circolo Città Futura in piazza Jolanda, a Catania. L’evento propone una storia ispirata a Vanina e ambientata nella città, con un’atmosfera misteriosa e coinvolgente. La serata si svolgerà all’interno di un ambiente accogliente, con i partecipanti chiamati a seguire la trama e scoprire i dettagli del caso.

Sabato 11 aprile 2026, dalle 20,30, nell'accogliente sede del Circolo Città Futura (piazza Jolanda,1 Catania), una nuovissima e misteriosa storia per la CENA CON DELITTO ispirata a VANINA e ambientata nella nostra affascinante città. Mentre risolverete un intricato giallo, esplorando per la prima. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Il delitto è servito: cena con delitto al Teatro dei Lazzari FeliciSabato 14 marzo alle ore 21:00 il Teatro dei Lazzari Felici di Napoli ospita un nuovo appuntamento con il mistero e il divertimento: “Il Delitto è... Cena con delitto in Acetaia MidoliniDopo il grande successo delle prime due edizioni, torna un nuovo appuntamento con la "Cena con Delitto" in Acetaia Midolini. Cenone di Capodanno «con delitto»: un fil rouge tra Roma e MilanoNon soltanto una cena per il 31 dicembre ma entrare a far parte di una commedia ricoprendo un ruolo, un personaggio con tanto di copione è sicuramente un’esperienza come quella dei film. Accade a Roma ... roma.corriere.it Un successo da brividi: L'I.C. Vasari rilancia l'apprendimento con la seconda edizione di Cena con DelittoArezzo, 22 novembre 2025 – Un successo da brividi: L'I.C. Vasari rilancia l'apprendimento con la seconda edizione di Cena con Delitto. L'Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo sempre in azione, dopo ... lanazione.it