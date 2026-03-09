Il delitto è servito | cena con delitto al Teatro dei Lazzari Felici

Sabato 14 marzo alle 21:00, il Teatro dei Lazzari Felici a Napoli propone “Il Delitto è servito!”, uno spettacolo interattivo di cena con delitto che combina teatro, gioco e gastronomia. Durante l’evento, i partecipanti assistono a una rappresentazione che coinvolge il pubblico nel risolvere un mistero, creando un’esperienza che unisce intrattenimento e divertimento in un’unica serata.

Sabato 14 marzo alle ore 21:00 il Teatro dei Lazzari Felici di Napoli ospita un nuovo appuntamento con il mistero e il divertimento: “Il Delitto è servito!”, l’originale spettacolo interattivo di cena con delitto che unisce teatro, gioco e gastronomia in una serata tutta da vivere. L’evento propone un coinvolgente gioco-spettacolo in cui il pubblico non è solo spettatore ma diventa protagonista dell’indagine. Durante la serata, infatti, i partecipanti saranno chiamati a trasformarsi in veri detective per scoprire il colpevole di un misterioso omicidio che sconvolge la cucina di uno chef stellato. Tra indizi, interrogatori e colpi di scena, ogni tavolo sarà impegnato a ricostruire la dinamica del delitto mentre la storia si sviluppa tra una portata e l’altra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

