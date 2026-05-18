Celentano ricoverato è grave la smentita di Claudia Mori | Sta benissimo solo controlli di routine

Recentemente è circolata la notizia di un ricovero di Adriano Celentano, con alcuni media che ne avevano parlato come di una situazione grave. Tuttavia, Claudia Mori, moglie e collaboratrice dell’artista, ha pubblicato una dichiarazione per chiarire che Celentano sta bene e che si tratta solo di controlli di routine. La notizia si è diffusa attraverso alcuni canali social e quotidiani, generando attenzione e discussione tra il pubblico. Nessuna comunicazione ufficiale da parte di strutture sanitarie è stata rilasciata.

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