Celentano ricoverato è grave la smentita di Claudia Mori | Sta benissimo solo controlli di routine

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente è circolata la notizia di un ricovero di Adriano Celentano, con alcuni media che ne avevano parlato come di una situazione grave. Tuttavia, Claudia Mori, moglie e collaboratrice dell’artista, ha pubblicato una dichiarazione per chiarire che Celentano sta bene e che si tratta solo di controlli di routine. La notizia si è diffusa attraverso alcuni canali social e quotidiani, generando attenzione e discussione tra il pubblico. Nessuna comunicazione ufficiale da parte di strutture sanitarie è stata rilasciata.

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Claudio Lippi diffonde sui social la notizia del presunto ricovero di Adriano Celentano, ma Claudia Mori smentisce: "Sta benissimo, solo controlli di routine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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