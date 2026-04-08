Il comico ha condiviso dettagli sulla sua lunga amicizia con il noto cantante e attore, descrivendo il rapporto con la moglie e le esperienze personali che li hanno coinvolti nel corso degli anni. Ha parlato di alcuni flirt del passato e ha affrontato temi legati alla libertà artistica, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla propria vita e sui legami con le figure pubbliche di cui si è circondato.

Il comico racconta la sua lunga amicizia con Adriano Celentano, il rapporto con Claudia Mori e i flirt passati, tra aneddoti e rivendicazioni di libertà artistica. Teo Teocoli si racconta senza filtri in un’intervista a Libero, parlando della sua storica amicizia con Adriano Celentano e dei complessi rapporti con Claudia Mori. Nonostante le incomprensioni passate, Teocoli ribadisce la sua affettuosa considerazione per Adriano, definito un “fratello maggiore”. Tuttavia, ammette che il rapporto con la moglie di Celentano, Claudia, non è sempre stato facile. Un episodio recente, in cui Claudia Mori ha interrotto una telefonata con Teo Teocoli, evidenzia le tensioni esistenti. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Teo Teocoli: “Adriano Celentano, Claudia Mori e l’amicizia che sfida ogni conflitto”

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Adriano Celentano e Claudia Mori, chi sono i genitori Rosita Celentano: “Mamma era protettiva con noi, niente tv”Rosita Celentano è la primogenita della coppia-icona della musica italiana formata da Adriano Celentano e Claudia Mori.

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Perché Teo Teocoli e Adriano Celentano non si parlano più. Mi manca moltoTeo Teocoli e Adriano Celentano si sono allontanati dopo la serie animata Adrian. Ecco qual è stato il motivo della fine della loro amicizia. Adriano Celentano e Teo Teocoli hanno interrotto il loro ... ilsussidiario.net

"50 anni di amicizia": Celentano telefona a Teo Teocoli in diretta Ivan Tamburrini - facebook.com facebook