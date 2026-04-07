L’attore e comico Teo Teocoli ha raccontato di aver parlato recentemente con Adriano Celentano al telefono. Durante la conversazione si è fatta sentire la voce di Claudia Mori, che ha chiesto chi fosse al telefono. Teocoli ha spiegato di essere in contatto con Celentano da quando avevano circa 14 anni, descrivendo il loro rapporto come quello tra un fratello maggiore e uno più giovane.

“Con Adriano ci conosciamo da quando avevamo 14 anni. Lui è il fratello grande, io il fratello piccolo. Ci vogliamo bene”, racconta Teo Teocoli in un’intervista a Libero. Una lunga amicizia che negli ultimi anni ha vissuto anche scossoni mediatici con botta e risposta, nel mirino del comico spesso è finita la moglie del molleggiato, Claudia Mori: “Partiamo dal presupposto che Adriano ha molto sofferto le peripezie del programma Adrian, a suo tempo. Claudia è sua moglie e lo protegge ma non è certo mia sorella. Diciamo che riveste un ruolo complicato “, spiega il comico che lo scorso 25 febbraio ha spento ottantuno candeline. Un rapporto conflittuale vissuto ancora oggi: “L’altro giorno eravamo al telefono, io e Adriano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’altro giorno eravamo al telefono, io e Adriano Celentano. Si è sentita in lontananza la voce di Claudia Mori: ‘Con chi sei al telefono?’. E quando lui ha detto che ero io…”: il racconto di Teo Teocoli

Adriano Celentano e Claudia Mori, chi sono i genitori Rosita Celentano: “Mamma era protettiva con noi, niente tv”Rosita Celentano è la primogenita della coppia-icona della musica italiana formata da Adriano Celentano e Claudia Mori.

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