Celentano il Clan smentisce voci su problemi salute | Sta benissimo è a casa

Nessuna preoccupazione per la salute di Adriano Celentano, secondo quanto affermato dall’ufficio stampa del suo gruppo. La comunicazione arriva in risposta a voci circolate nelle ultime ore, che indicavano possibili problemi di salute del cantante. L’ufficio stampa specifica che Celentano sta bene ed è a casa. La notizia è stata diffusa oggi, lunedì 18 maggio, tramite l’agenzia Adnkronos.

(Adnkronos) – Nessuna preoccupazione per la salute di Adriano Celentano. A sottolinearlo oggi, lunedì 18 maggio, è l’ufficio stampa del Clan all'Adnkronos, dopo che erano circolate voci su problemi di salute del Molleggiato. “Celentano sta benissimo ed è nella sua casa di Galbiate felicemente con Claudia”, precisa l’ufficio stampa del Clan. Nella serata di ieri si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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