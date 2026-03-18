Biasin smentisce le voci su Bastoni | L’Inter non sta pensando di cederlo a meno che non arrivino cifre senza senso…

Biasin ha smentito le voci che indicavano un possibile trasferimento di Bastoni dall’Inter, affermando che la società non sta considerando questa ipotesi a meno di offerte irragionevoli. Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista ha chiarito che l’Inter non sta pensando di cedere il giocatore e ha precisato che eventuali trattative si aprirebbero solo in presenza di cifre senza senso.

Inter News 24 Biasin, nel suo editoriale per Tmw, ha parlato così delle voci che vorrebbero l’Inter pronta a cedere Bastoni: le sue parole. Nel suo ultimo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha voluto fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo a un possibile addio di Alessandro Bastoni al termine della stagione. Nonostante le voci di una “rivoluzione” necessaria per finanziare il mercato estivo, il giornalista ha smentito categoricamente l’ipotesi di una partenza a prezzo di saldo per il centrale della Nazionale, sottolineando come la priorità assoluta di viale della Liberazione sia attualmente rivolta solo al campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin smentisce le voci su Bastoni: «L’Inter non sta pensando di cederlo, a meno che non arrivino cifre senza senso…» Articoli correlati Inter, rebus fascia destra senza Dumfries (e Cancelo). Tre sostituti già in casa per Chivu, ecco a cosa sta pensandoLa voragine apertasi sulla corsia di destra rappresenta la vera incognita tattica di questa fase della stagione nerazzurra. Unicredit smentisce le voci su MpsLa banca parla di “clamore di natura speculativa” e di “pura invenzione” per quanto riguarda le quote di Delfin in Monte dei Paschi di Siena. BASTONI: l’Inter ha sbagliato comunicazione