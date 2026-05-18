“La scultura, festa della materia, onora San Francesco e il suo amore con l’arte che, insieme al perdono, qualifica l’uomo come essere libero. E fissa duraturo segno”. E’ nella cornice del Parco delle Rimembranze di Celano cheDavide Rondoni, Presidente del Comitato Nazionale per la Celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, presenta il progettoSculture – Nuovi segni, che ha lasciato la sua prima traccia con l’operaSan Francesco riceve le stimmate, dell’artista emiliana Marianna Costi. “Davanti al San Francesco di Marianna Costi, non ci si trova semplicemente di fronte a una rappresentazione sacra, ma a un momento di pura trascendenza catturato nel vivo della materia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Celano, Rondoni svela la prima opera del progetto Sculture – Nuovi segni

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