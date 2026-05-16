Nuovo ospedale di Livorno svelato il progetto definitivo Giani | Opera irreversibile indietro non si torna Tra due anni la prima pietra
È stato presentato il progetto definitivo per il nuovo ospedale di Livorno, con la conferma che l’opera sarà realizzata e non si tornerà indietro. Il presidente ha dichiarato che tra due anni sarà posata la prima pietra, ma ancora non si conoscono i dettagli sul finanziamento totale e sui tempi di completamento. Non ci sono ulteriori informazioni al momento sulla cifra finale necessaria o sulle modalità di realizzazione dell’intervento.
Di certo c'è che indietro non si torna e che il nuovo ospedale di Livorno si farà. Quanti soldi - almeno il costo finale - e quanti anni serviranno per realizzarlo, invece, non è ancora chiaro. Anche a fronte del progetto definitivo, presentato ieri 15 maggio in Comune, che, per dirla con le. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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