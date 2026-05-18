Alle elezioni comunali di Arezzo si susseguono accuse tra i candidati, con il candidato del centrosinistra che parla di una “macchina del fango” messa in atto dagli avversari. Nel frattempo, molti cittadini affermano di non conoscere nemmeno il funzionamento di una PEC, ma si dichiarano comunque molto indignati per le vicende politiche in corso. La città è divisa tra chi denuncia pressioni e chi si limita a osservare senza approfondire i dettagli tecnici delle comunicazioni ufficiali.

AREZZO – Clima rovente alle elezioni comunali: il candidato del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli denuncia la “macchina del fango” messa in moto dagli avversari, mentre metà città ammette di non sapere nemmeno cosa sia una PEC ma di essere comunque “molto indignata”. La polemica nasce dopo le accuse di Fratelli d’Italia sulla vecchia esperienza lavorativa del candidato, tra bilanci non depositati, incarichi confusi e fantasmi di Banca Etruria riesumati più velocemente dei cinghiali in Tangenziale. «Trasparenza totale», ha dichiarato Ceccarelli, spiegando di essere stato in aspettativa politica e senza alcun ruolo gestionale. Una precisazione tecnica che però ad Arezzo ha generato ancora più confusione. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ceccarelli: “Macchina del fango”. Ma Arezzo conferma: “Qui basta una PEC scaduta e sembra subito Mani Pulite”

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