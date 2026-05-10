La vicenda di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti mette in luce come in Italia, anche chi ha legami familiari o amicizie di lunga data possa trovarsi coinvolto in polemiche e attacchi pubblici. Cipriani, figlio di un prigioniero veneziano e nipote di un amico di un noto imprenditore, si è trovato al centro di critiche che mirano a mettere in discussione la sua immagine pubblica. La vicenda si intreccia con le dinamiche politiche e sociali del paese.

Ad un certo punto anche l’istituzione che in Italia era sembrata fino a quel momento inattaccabile e che restava inattaccata è sembrata vacillare. Ha sentito l’esigenza di verificare, dopo avere rilasciato il provvedimento, con “cortese urgenza”. Messa alle strette da un presunto scoop giornalistico che ai più scaltri doveva essere sembrato subito totalmente campato in aria e di fronte all’avvenenza di Nicole Minetti ed al suo passato di “bunga bunga” ad un certo punto è sorto un dubbio: non è che ci hanno fatto fessi? L’opinione pubblica italiana media si è immediatamente immaginata il Presidente nelle austere e fredde stanze del Quirinale, nel grigiore dei mesi di gennaio e febbraio che più invernali non si può, alle prese con l’istanza di grazia di Nicole Minetti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giuseppe Cipriani, non basta essere figlio del prigioniero di una stanza a Venezia e nipote dell’amico di Harry Pickering per evitare la macchina del fango della sinistra italiana

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