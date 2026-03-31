Screening e counseling sanitari gratuiti per la cittadinanza tutto pronto per il Lions Day 2026

Il Lions Day 2026 si svolgerà a Modena domenica 12 aprile, nel centro storico di Piazza Roma. L’evento coincide con la giornata internazionale dedicata all’organizzazione Lions e prevede screening e counseling sanitari gratuiti per la cittadinanza. Durante la giornata sono previste iniziative di solidarietà, con l’obiettivo di offrire servizi gratuiti e sensibilizzare sulla salute e il benessere della comunità.

L'appuntamento in programma domenica 12 aprile in Piazza Roma. Presente anche la Croce Rossa che insegnerà le manovre di disostruzione pediatrica Il Lions Day 2026 di Modena si terrà nel centro storico in Piazza Roma domenica 12 aprile e nella giornata internazionale che celebra l’Organizzazione Lions nel mondo, con iniziative di solidarietà all’insegna del “we serve” e del “insieme possiamo lasciare il segno”.La manifestazione è organizzata dai Club Lions e Leo della città di Modena, col patrocinio e sostegno del Comune di Modena: Host, Estense, Romanica, Wiligelmo Sigonio- Terre del Panaro e Leo Club Modena, col coordinamento della Prof. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Aiello del Sabato: screening sanitari gratuiti questo weekend per cardiologia, neurologia e altre specialità.Ad Aiello del Sabato, un’ondata di prevenzione sanitaria gratuita si abbatte sulla cittadinanza questo fine settimana, grazie all’impegno... Tutto pronto per il Day Zero di Etna Comics 2026Due giorni di divertimento allo stato puro, una nuova location e un gustoso assaggio di alcune delle aree tematiche che da sempre caratterizzano la... Contenuti utili per approfondire su Screening e counseling sanitari... ’Lions day 2025’. Screening e counseling gratutiti in piazzaIl Lions Day 2025 di Modena si terrà nel centro storico in Piazza Roma domenica 13 aprile e nella giornata internazionale che celebra l’Organizzazione Lions nel mondo, con iniziative di solidarietà ... ilrestodelcarlino.it La prevenzione sanitaria dei Lions scende in piazza a AngeraI Lions hanno scelto Angera per la giornata dedicata al Lions Day, un evento che domenica 12 aprile porterà sul lungolago una serie di servizi gratuiti ... verbanonews.it