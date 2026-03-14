Tutto pronto per il Day Zero di Etna Comics 2026

Il Day Zero di Etna Comics 2026 si svolge in una nuova location e si prepara ad accogliere i visitatori per due giorni di intrattenimento. La manifestazione propone un’anteprima di alcune delle aree tematiche che da sempre accompagnano l’evento. L’evento è pronto a partire, con tutte le attrazioni e le novità annunciate.

Due giorni di divertimento allo stato puro, una nuova location e un gustoso assaggio di alcune delle aree tematiche che da sempre caratterizzano la manifestazione. Sabato 14, dalle 10:00 alle 22:00, e domenica 15 marzo, dalle 10:00 alle 21:00, sarà la centralissima piazza Università, nel cuore di Catania, a ospitare il Day Zero di Etna Comics 2026. Un appuntamento sempre attesissimo, quest’anno con accesso gratuito per tutti, che permetterà a curiosi, fan e appassionati di vivere l’anteprima del Festival internazionale di cultura pop. Un’opportunità unica per iniziare insieme il viaggio verso la 14ª edizione della kermesse e per acquistare al prezzo irripetibile di 35€, anziché 50, gli abbonamenti per la quattro giorni in programma dal 30 maggio al 2 giugno nella storica location del centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tutto pronto per il Day Zero di Etna Comics 2026 Articoli correlati Leggi anche: Giugliano, istituto Kindergarten: tutto pronto per l’open day Tutto pronto per l'Open Day del Liceo Maccari di Frosinone per sabato 17Open day al Liceo Maccari di Frosinone sabato 17 gennaio dalle 15:30 alle 18:30 Piazza Diamanti 1 Centro storico di Frosinone. Una selezione di notizie su Day Zero di Discussioni sull' argomento Arriva il Denim Day a Vicolungo. Sabato 14 marzo; Tutto quello che sappiamo su Etna Comics programma; Tutto quello che sappiamo su Day Zero Etna Comics 2026; Day Zero | Federica Valenti porta One Piece a Messina. Tutto pronto per l’arrivo di Vlahovic a zero: beffato il MilanNuova svolta per quel che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic: sembra ormai tutto pronto per l’acquisto del centravanti serbo a parametro zero. Contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e ... calciomercato.it Il Tempio della Nona Arte al Day Zero di Etna Comics: tutte le pubblicazioni presenti allo stand! Il Day Zero di Etna Comics si avvicina sempre di più e anche quest’anno Il Tempio della Nona Arte sarà presente con autori, illustratori e diverse pubblicazi - facebook.com facebook