Cava de’ Tirreni | straordinaria partecipazione all’apertura del Comitato elettorale di Giancarlo Accarino

A Cava de’ Tirreni si è svolta ieri sera l’apertura del Comitato elettorale del candidato sindaco. Alla cerimonia hanno preso parte numerosi cittadini e sostenitori, dimostrando un forte interesse per la campagna in corso. L’evento si è svolto in un clima di entusiasmo e partecipazione, con interventi e momenti di confronto tra i presenti.

Grande entusiasmo, partecipazione e calore umano hanno accompagnato, nella serata di ieri, l’apertura del Comitato elettorale del nostro candidato sindaco, Giancarlo Accarino. Un vero bagno di folla ha segnato l’avvio di questo percorso, confermando il forte legame tra Accarino e la comunità metelliana. Una presenza significativa di cittadini, sostenitori e rappresentanti delle forzepolitiche della coalizione ha testimoniato stima, fiducia e condivisione verso una candidatura che rappresenta competenza, equilibrio e visione. La scelta di Giancarlo Accarino nasce da un percorso condiviso e da una sintesi politica ampia e solida, che unisce le diverse anime del centrosinistra: da Azione al Movimento 5 Stelle, da Avanti Socialisti al Partito Democratico, dal PRI al PLI, fino a Noi di Centro e Casa Riformista. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Cava de’ Tirreni: straordinaria partecipazione all’apertura del Comitato elettorale di Giancarlo Accarino Articoli correlati #MST (Manifatture Sigaro Toscano) di Cava de’ Tirreni: un’eccellenza del territorioStiamo lavorando per rendere le nostre aziende ancora più competitive sui mercati globali. Incendio in un’abitazione a Cava de' Tirreni: intervento dei Vigili del FuocoSquadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute d'urgenza a Cava de' Tirreni per un incendio divampato all'interno di un'abitazione privata in via... Tutto quello che riguarda Cava de' Tirreni straordinaria... Discussioni sull' argomento Cava de’ Tirreni, convocato il Consiglio Comunale: in aula stasera alle 18.15; Banca Monte Pruno. Il Maestro Danilo Rea incanta per i cinque anni della filiale di Cava de'Tirreni. Cava de’ Tirreni, rinasce il MARTE: concessione affidata e investimento da 1,6 milioniCava de' Tirreni, 26 Marzo - Con la firma ufficiale avvenuta questo pomeriggio presso il Comune, Cava de' Tirreni apre una nuova fase per uno dei suoi ... sciscianonotizie.it Cava de’ Tirreni, rinasce il Marte: progetto da 1,6 milioni per il nuovo hub culturaleCon la firma ufficiale avvenuta questo pomeriggio presso il Comune, Cava de’ Tirreni apre una nuova fase per uno dei suoi principali spazi culturali. È stata aggiudicata ... ilmattino.it Cava de’ Tirreni, rinasce il Marte: progetto da 1,6 milioni per il nuovo hub culturale x.com Tiro con l’arco, debutto vincente per i giovani di Cava: due ori nella gara di Salerno facebook