Cate Blanchett a Cannes 2026 | Il MeToo è stato soffocato sui set siamo ancora 10 donne e 75 uomini

Da cinemaserietv.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cannes nel 2026, l’attrice ha commentato nuovamente il tema della parità di genere nel settore cinematografico, affermando che il movimento MeToo è stato soffocato. Ha evidenziato come, sui set, la presenza femminile sia ancora molto inferiore a quella maschile, con un rapporto di circa 10 donne rispetto a 75 uomini. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sulla disparità ancora evidente nel mondo del cinema, senza aggiungere altre interpretazioni o commenti.

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Cate Blanchett è tornata a parlare di parità di genere nel cinema con parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Durante un incontro con il pubblico a Cannes 2026, domenica 18 maggio 2026, l’attrice australiana ha denunciato come il movimento MeToo sia stato “ soffocato molto rapidamente ” a Hollywood e come gli squilibri di genere sui set cinematografici persistano ancora oggi. Era il 2018 quando Blanchett, in qualità di presidente di giuria a Cannes, guidò una manifestazione simbolica che vide 82 donne del cinema salire insieme i gradini del Palais des Festivals. Tra loro Kristen Stewart, Léa Seydoux, Ava DuVernay, Agnès Varda e le italiane Jasmine Trinca, Alba e Alice Rohrwacher. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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