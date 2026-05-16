Festival di Cannes 2026 | Cate Blanchett diva tutta d' un colore E gli altri casual look delle star

Da vanityfair.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival di Cannes 2026, le star sono arrivate con look diversi e spontanei. Tra le protagoniste, un’attrice ha scelto una tuta color sabbia, mentre un’altra si è presentata con un completo di jeans e blazer. Un’attrice britannica ha invece indossato un abito bianco, perfetto per la stagione estiva. Le scelte di stile variano da casual a più sofisticate, riflettendo la varietà di outfit sfoggiati durante la giornata di apertura.

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L'attrice è sbarcata a Nizza con una tuta color sabbia, Alessandra Mastronardi ha puntato tutto sulla combo di jeans e blazer, mentre Daisy Edgar-Jones ha optato per un candido white dress che fa subito estate. Dall'aeroporto all'ingresso in hotel, ecco le mise più casual e pratiche delle celeb, in attesa di vedere quelle più scintillanti da tappeto rosso +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 sta procedendo a pieno ritmo e in città si respira glamour ad ogni angolo. Le stelle protagoniste, infatti, non brillano solo sul red carpet, teatro indiscusso dei look più scenografici, ma anche tra le strade assolate della località francese e nei luoghi cult di avvistamento celeb. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Cate Blanchett, diva tutta d'un colore. E gli altri casual look delle star
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Festival de Cannes terá edição repleta de estrelas | AFP

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