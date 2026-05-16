Festival di Cannes 2026 | Cate Blanchett diva tutta d' un colore E gli altri casual look delle star

Al Festival di Cannes 2026, le star sono arrivate con look diversi e spontanei. Tra le protagoniste, un’attrice ha scelto una tuta color sabbia, mentre un’altra si è presentata con un completo di jeans e blazer. Un’attrice britannica ha invece indossato un abito bianco, perfetto per la stagione estiva. Le scelte di stile variano da casual a più sofisticate, riflettendo la varietà di outfit sfoggiati durante la giornata di apertura.

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