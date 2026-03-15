Merone | incendio in una palazzina dismessa due persone illese

Merone, 15 marzo 2026 – Due persone sono state trovate all’interno di una palazzina dismessa che ha preso fuoco. L’incendio si è sviluppato in una struttura abbandonata e, fortunatamente, entrambe le persone coinvolte sono rimaste illese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di sicurezza. La causa dell’incendio non è ancora nota.

Merone, 15 marzo 2026 – Due persone trovate all'interno dello stabile abbandonato andato a fuoco. Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in un edificio dismesso a Merone in via Croce, dove si è sviluppato un incendio: le fiamme hanno coinvolto alcuni arredi presenti all'interno, mobili che erano stati utilizzati per creare una sorta di ambiente domestico di fortuna all’interno dell’edificio, in cui avevano trovato riparo alcune persone senza fissa dimora. La scoperta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che durante i controlli hanno trovato all'interno due persone. Fortunatamente entrambe sono risultate illese, e non sono state intossicate dai fumi sprigionati dal rogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Merone: incendio in una palazzina dismessa, due persone illese Articoli correlati Napoli, scoppia incendio in una palazzina ai Quartieri Spagnoli: persone in ospedale per intossicazioneLa prefettura spiega in una nota di aver affrontato la situazione determinata dall’incendio che nelle prime ore di stamattina ha interessato una... Grumello del Monte, incendio distrugge una palazzina di tre piani: 8 persone leggermente intossicateBergamo, 13 marzo 2026 – Le fiamme, devastanti, sono divampate in piena notte del 13 marzo distruggendo un edificio residenziale di tre piani a...