Catania irrompe in casa di una donna e tenta di violentarla | arrestato poco prima di essere linciato dalla folla

A Catania un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo aver fatto irruzione nell’abitazione di una donna con l’intento di aggredirla sessualmente. L’uomo è entrato senza autorizzazione, mentre la vittima si trovava in casa, e ha tentato di violentarla. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco prima che la folla presente sul posto potesse aggredire l’uomo. Le autorità hanno confermato le accuse di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio.

Un uomo catanese di 48 anni è stato tratto in arresto con le accuse di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio: è entrato a casa di una donna e ha cercato di stuprarla. Poi, poco prima dell'arresto, è stato quasi linciato dalla folla inferocita del quartiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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