Tenta di rubare in un supermercato e aggredisce una guardia giurata a Genova arrestato 29enne

A Genova, un uomo di 29 anni di nazionalità nigeriana è stato arrestato dopo aver tentato di rubare in un supermercato e aver aggredito una guardia giurata. L’episodio si è verificato nel corso di un tentativo di furto, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Il 29enne è stato fermato e portato in caserma.

Un arresto per tentata rapina impropria, questoil bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio a Genova, dove un 29enne nigeriano è stato fermato dopo aver aggredito una guardia giurata in un supermercato di Largo delle Fucine. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe colpito l’addetto alla sicurezza con un pugno e utilizzato uno spray urticante nel tentativo di fuggire, ma è stato bloccato dagli agenti e trovato in possesso di generi alimentari non pagati. Tentata rapina a Genova Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tenta di rubare in un supermercato e aggredisce una guardia giurata a Genova, arrestato 29enne Notizie correlate Aggredisce guardia giurata. ArrestatoLe aggressioni nei pronto soccorso non sono più episodi isolati, ma segnali di un fenomeno che, a livello nazionale, continua a destare... Entra in un supermercato per rubare e aggredisce con violenza gli agenti a Brescia, 29enne nei guaiUn arresto per furto aggravato e violenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Brescia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sassari, tenta di rubare in chiesa e viene arrestato - L'Unione Sarda.it; Milano, sorpreso a rubare una moto in pieno centro: scappa a piedi e aggredisce gli agenti; Tenta di rubare un paio di pantaloni in un negozio di via Cavour: denunciato 18enne; Tenta di rubare 20 metri di cavi di rame da una centrale idrica: arrestato 33enne. Tenta di rubare in un supermercato e aggredisce una guardia giurata a Genova, arrestato 29enneArrestato a Genova un 29enne nigeriano per tentata rapina impropria dopo aver aggredito una guardia in un supermercato. virgilio.it Tenta di rubare la bici a un giovane facendolo cadere a terra: arrestato per rapina a CastelfrancoCon l'intenzione di rubargli la bicicletta ha spinto la vittima facendola cadere a terra, derubandola poi delle cuffie che indossava. È successo nella ... gonews.it TARANTO, TENTA DI DISFARSI DELLA COCAINA CON L'ACIDO: ARRESTATO SPACCIATORE. Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Taranto dai Falchi della Squadra Mobile con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nonostant - facebook.com facebook Il Movimento 5 Stelle si veste di vittimismo e tenta di far passare le notizie sull’inchiesta “mafia-appalti”, che coinvolge il senatore ed ex pm Roberto Scarpinato, come una campagna di fango. Ancora una volta i pentastellati attaccano la libertà di stampa, che di x.com