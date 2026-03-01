Ruba un'auto si schianta e si capovolge tenta di rubarne un'altra e viene linciato dalla folla

Un uomo ha rubato un'auto vicino al supermercato Lidl della Circumvallazione esterna a Villaricca, ma si è schiantato e capovolto. Successivamente ha tentato di sottrarre un'altra vettura, attirando l'attenzione della folla. La polizia è intervenuta sul posto per fermarlo e mettere fine al tentativo di linciaggio.

L'episodio vicino al supermercato Lidl della Circumvallazione esterna, all'altezza di Villaricca. Sul posto la polizia che l'ha fermato e salvato dal pestaggio.