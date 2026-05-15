Barbiana 25ª Marcia per Don Milani | un cammino tra memoria e scuola

Nella località di Barbiana si svolge la venticinquesima Marcia dedicata a Don Milani, un evento che richiama l’attenzione sulla scuola e sulla memoria storica. La manifestazione vede la partecipazione di studenti, insegnanti e cittadini che percorrono un percorso a piedi, riflettendo sul ruolo dell’educazione e sulla figura del sacerdote. Durante l’evento, si discute anche di come il modello di Barbiana possa affrontare i conflitti globali contemporanei, e si annunciano i protagonisti che daranno seguito all’appello contro la violenza.

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