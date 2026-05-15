Barbiana 25ª Marcia per Don Milani | un cammino tra memoria e scuola
Nella località di Barbiana si svolge la venticinquesima Marcia dedicata a Don Milani, un evento che richiama l’attenzione sulla scuola e sulla memoria storica. La manifestazione vede la partecipazione di studenti, insegnanti e cittadini che percorrono un percorso a piedi, riflettendo sul ruolo dell’educazione e sulla figura del sacerdote. Durante l’evento, si discute anche di come il modello di Barbiana possa affrontare i conflitti globali contemporanei, e si annunciano i protagonisti che daranno seguito all’appello contro la violenza.
? Punti chiave Come può il modello di Barbiana rispondere ai conflitti globali attuali?. Chi sono i protagonisti che porteranno avanti l'appello contro la violenza?. Cosa rende ancora attuale il messaggio pedagogico di don Lorenzo Milani?. Perché questa marcia si concentra proprio sul diritto alla parola?.? In Breve Ritrovo ore 9.30 al Lago Viola con partenza ore 10 verso Barbiana.. Collaborazione tra Comune di Vicchio, Fondazione e Centro di Documentazione Don Milani.. Consegna attestati bando Scuola di Pace e Costituzione agli istituti scolastici coinvolti.. Tema venticinquesima edizione focalizzato sull'appello contro la cultura della violenza globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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