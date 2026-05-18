Castelnuovese-Atletico Levane Leona Il commento dei due allenatori
Il match tra Castelnuovese e Atletico Levane Leona si è concluso dopo un confronto duro e combattuto, giocato con grande intensità da entrambe le squadre. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e appassionato, che ha seguito con attenzione ogni azione sul campo. Gli allenatori delle due squadre hanno commentato le fasi salienti dell’incontro, analizzando le prestazioni dei loro giocatori e le strategie adottate durante i novanta minuti. La gara si è conclusa con una vittoria che lascia ancora aperti alcuni spunti di riflessione.
Arezzo, 18 maggio 2026 – Il verdetto è arrivato al termine di una gara intensa, fisica e giocata a viso aperto, in una cornice di pubblico particolarmente partecipata e degna di categorie superiori. Sul neutro del “Virgilio Fedini” di San Giovanni Valdarno, la Castelnuovese conquista la finale playoff del girone di Prima Categoria pareggiando 1-1 contro l’Atletico Levane, risultato che vale l’accesso agli spareggi regionali per la Promozione. Un epilogo che premia la continuità degli amaranto, rimasti stabilmente nelle zone alte della classifica per tutta la stagione, ma che lascia comunque l’orgoglio di un Levane protagonista di un girone di ritorno di altissimo livello e capace di una rimonta importante fino alla finale playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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