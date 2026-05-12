Il Castello delle Cerimonie si trova al centro di una disputa legale dopo che il Tar ha sospeso le attività, ordinando lo sgombero dell’immobile. La decisione riguarda centinaia di lavoratori e le loro famiglie, mentre il Comune ha emesso un’ordinanza che impone la cessazione di tutte le attività svolte nel castello. La situazione ha suscitato molta attenzione, con le parti coinvolte che attendono sviluppi futuri.

Da un lato il Comune che, forte della pronuncia del Tar in merito allo sgombero, ha ordinato la cessazione di tutte le attività. Dall’altro la struttura, che ha annunciato il prosieguo di una battaglia “affinché la giustizia sia fatta in merito al nostro caso, che è a dir poco clamoroso”. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Il caso è quello del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, non lontano da Napoli, noto al grande pubblico per le trasmissioni Il Boss delle Cerimonie e Il Castello delle Cerimonie, andate in onda per anni su Real Time.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Cosa sta accadendo al Castello delle Cerimonie? Il Tar gela la Sonrisa: “Caso clamoroso, centinaia di lavoratori e famiglie coinvolte”

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