La famiglia Polese ha annunciato che presenterà ricorso contro la decisione del Tar di sospendere tutte le attività del castello delle cerimonie. La comunicazione è arrivata pochi giorni dopo la comunicazione ufficiale del tribunale, che aveva disposto la chiusura della struttura. La famiglia ha sottolineato che l’obiettivo è tutelare i lavoratori coinvolti nelle cerimonie e nelle attività quotidiane della location. Nessuna ulteriore dichiarazione è stata rilasciata al momento.

Dichiarano, per l'ennesima volta, battaglia alle sentenze i Polese dopo che il Tar campano ha disposto lo stop a tutte le attività per il Grand Hotel La Sonrisa, effetto immediato. In una nota la famiglia, da anni impegnata in una sfida con la magistratura per il destino del celebre set del programma "Il castello delle cerimonie", ha già annunciato di voler "proporre immediato appello innanzi al Consiglio di Stato". La speranza per la famiglia di Sant'Antonio Abate è di mantenere in vita le attività, almeno finché i giudici amministrativi di secondo grado non si saranno espressi., "La famiglia Polese, e in particolare la società La Sonrisa è fiduciosa che la giustizia possa fare il suo corso".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Castello delle cerimonie, la famiglia Polese dichiara battaglia: "Non chiudete i battenti, è per i lavoratori"

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