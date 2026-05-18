Castellabate | i figli dei reduci FSSF tornano per onorare la storia

A Castellabate, i figli dei reduci della Federazione delle Forze Speciali del Fante tornano nel luogo dove i loro padri si addestrarono durante la Seconda guerra mondiale. La visita si svolge in un momento in cui si ripercorrono le tappe di un addestramento d'élite svolto sulle coste cilentane, scelta strategica per l'addestramento militare. I partecipanti sono discendenti che desiderano rendere omaggio alla memoria dei genitori e alla storia di quegli anni. La cerimonia si svolge alla presenza di rappresentanti e familiari, in un luogo simbolico per la storia militare locale.

? Domande chiave Perché le coste cilentane furono scelte per l'addestramento d'élite?. Chi sono i discendenti che tornano a Castellabate per onorare i padri?. Dove fu situato il comando generale delle truppe nordamericane nel 1944?. Come influenzerà questa cerimonia i futuri rapporti diplomatici tra i Paesi?.? In Breve Cerimonia il 18 maggio 2026 con autorità locali e delegati dell'Ambasciata Americana.. Incontro pomeridiano a Villa Matarazzo con il presidente del Parco Giuseppe Coccorullo.. Inaugurazione lapide marmorea a Santa Maria di Castellabate con inni della Banda S. Cecilia.. Addestramento FSSF nel 1944 tra le coste di Licosa, Tresino, Ogliastro Marina e Ripe Rosse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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