Guerra e pace a Sarajevo Storia dei reduci dell' assedio più spietato

A Sarajevo, città nel cuore dei Balcani, si parla ancora dei reduci dell’assedio più lungo e violento della storia recente. La guerra ha lasciato cicatrici profonde, e oggi si ricorda come un capitolo difficile da dimenticare. La popolazione locale continua a vivere tra ricordi e realtà, mentre la città cerca di ricostruire la propria identità dopo anni di conflitto.

C'è una città nel cuore della Penisola balcanica che tutti si sforzano di dimenticare perché è la cattiva coscienza dell'Europa. Roba che tuttora cerchiamo di non vedere. La città si chiama ovviamente Sarajevo ed è diventata la capitale della Bosnia Erzegovina, Stato figlio di una brutale guerra civile contro i serbi. L'assedio di Sarajevo è stato il più lungo assedio nella storia bellica della fine del XX secolo e si è protratto dal 5 aprile 1992 al 29 febbraio 1996. Sono passati trent'anni ma la questione non è chiusa. Sappiamo per esperienza diretta quanto siano profonde le ferite prodotte dalle guerre civili fratricide nelle quali il nemico parla la lingua dell'amico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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