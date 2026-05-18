Castel Bolognese celebra la 395esima Sagra di Pentecoste tra storia tradizione ed enogastronomia

A Castel Bolognese, dal 21 al 25 maggio 2026, si svolge la 395ª edizione della Sagra di Pentecoste, un evento che si ripete ogni anno portando in piazza tradizioni e momenti di festa. La manifestazione coinvolge la comunità locale e richiama visitatori da diverse zone, offrendo un programma che include spettacoli, degustazioni e attività culturali. La sagra rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario della zona e si svolge nel rispetto delle consuetudini storiche.

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