Castel Bolognese celebra la 395esima Sagra di Pentecoste tra storia tradizione ed enogastronomia
A Castel Bolognese, dal 21 al 25 maggio 2026, si svolge la 395ª edizione della Sagra di Pentecoste, un evento che si ripete ogni anno portando in piazza tradizioni e momenti di festa. La manifestazione coinvolge la comunità locale e richiama visitatori da diverse zone, offrendo un programma che include spettacoli, degustazioni e attività culturali. La sagra rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario della zona e si svolge nel rispetto delle consuetudini storiche.
Dal 21 al 25 maggio 2026, il cuore di Castel Bolognese torna a battere con uno degli eventi più attesi e longevi della Romagna: la 395ª Sagra di Pentecoste. Una manifestazione che unisce fede, tradizione popolare e intrattenimento, coinvolgendo ogni anno l’intera comunità e migliaia di visitatori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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