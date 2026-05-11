Civitella Casanova celebra la Pentecoste 2026 tra funzioni religiose e il concerto di Manuela Villa

A Civitella Casanova si svolgono tre giorni di eventi religiosi e musicali per la festa della Beata Vergine Maria delle Grazie, dal 24 al 26 maggio 2026. Le celebrazioni includono funzioni religiose e un concerto di Manuela Villa, coinvolgendo la comunità locale in momenti di preghiera e intrattenimento. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale che unisce fede e musica, attirando partecipanti da diverse zone della regione.

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