Casoria malore dopo un gelato | Adriano muore a 16 anni Papà aiutami

Un ragazzo di 16 anni è deceduto a Casoria dopo aver accusato un malore improvviso nel corso della sera di sabato. Secondo quanto riferito, il giovane aveva appena consumato un gelato prima di sentirsi male. Sono stati chiamati i soccorsi, ma per lui non c’era più nulla da fare. La famiglia ha riferito che il ragazzo aveva chiesto aiuto pronunciando le parole “Papà aiutami” prima di perdere conoscenza. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È morto a soli 16 anni Adriano D’Orsi, il ragazzo di Casoria stroncato da un malore improvviso nella tarda serata di sabato. Intorno alle 23 il giovane si è sentito male dopo aver mangiato un gelato con alcuni amici. In pochi minuti la situazione è precipitata e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Sarà l’autopsia, già disposta dall’autorità giudiziaria, a chiarire le cause del decesso. Casoria, malore dopo un gelato: Adriano muore a 16 anni. "Papà aiutami" Prima di perdere conoscenza, Adriano è riuscito a chiedere aiuto al padre attraverso il citofono: «Papà aiutami, non mi sento bene: sto svenendo». Quando il genitore è sceso in strada, il ragazzo era già cianotico. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casoria, malore dopo un gelato: Adriano muore a 16 anni. “Papà aiutami” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DRAMMA A NAPOLI: MUORE A 16 ANNI DAVANTI A TUTTI DOPO AVER MANGIATO UN GELATO. Sullo stesso argomento Mangia un gelato e muore a 16 anni: tragedia a Casoria, disposta l’autopsia sul corpo di AdrianoDoveva essere una serata come tante con gli amici, ma si è trasformata in tragedia. Casoria, 16enne muore dopo un gelato: sequestrati i gusti consumati da Adriano D’OrsiIl malore improvviso davanti agli amici, poi la corsa disperata a casa del padre: disposta l’autopsia Una serata come tante con gli amici si è... Tragedia a Casoria: giovane 16enne stroncato da un malore improvviso - Adriano D'Orsi muore a 16 anni dopo un malore improvviso in strada a Casoria. Continua la lettura : ift.tt/v5OWFPL x.com Choc a Casoria, malore improvviso dopo un gelato: Adriano D’Orsi perde la vita a 16 anniNel tentativo di prestare aiuto, sarebbe stato somministrato anche un farmaco cortisonico, senza però ottenere miglioramenti. Sul posto sono intervenuti i ... cronachedellacampania.it Adriano D’Orsi muore a 16 anni a Casoria: il malore improvviso dopo il gelato, comunità sotto chocUna serata normale, di quelle che un ragazzo di 16 anni dovrebbe ricordare per una risata con gli amici, per una passeggiata, magari per un gelato preso prima di tornare a casa. Invece, a Casoria, tut ... alphabetcity.it