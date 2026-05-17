Un ragazzo di 16 anni è deceduto dopo aver consumato un gelato a Casoria. Dopo il malore improvviso davanti ai suoi amici, è stato portato a casa del padre, dove è stato chiamato il 118. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. Sono stati sequestrati i gusti di gelato mangiati dal giovane per essere analizzati. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause della morte.

Il malore improvviso davanti agli amici, poi la corsa disperata a casa del padre: disposta l’autopsia. Una serata come tante con gli amici si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto Casoria. Adriano D’Orsi, 16 anni, è morto nella tarda serata di sabato 16 maggio dopo aver accusato un improvviso malore mentre stava mangiando un gelato in una nota gelateria della città. Adesso saranno gli accertamenti disposti dalla Procura di Napoli Nord a chiarire cosa sia realmente accaduto al ragazzo. I carabinieri hanno già sequestrato alcuni campioni dei gusti consumati dal 16enne, mentre la salma è stata trasferita nell’obitorio di Giugliano in Campania in attesa dell’autopsia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Casoria, 16enne muore dopo un gelato: sequestrati i gusti consumati da Adriano D’Orsi

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Muore a 16 anni dopo un gelato: choc a Casoria .

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