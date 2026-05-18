Una testimone chiave in un procedimento giudiziario ha rilasciato un’intervista in Uruguay, affermando di voler attendere prima di condividere alcuni dettagli. Ha dichiarato di aver ricevuto indicazioni secondo cui potrebbe essere chiamata in Italia dalla giustizia. Il video dell’intervista è stato reso pubblico, ma la testimone ha preferito non rivelare subito tutte le informazioni. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di indagini ancora in corso.

“Ci sono alcune cose su cui preferirei aspettare, perché mi hanno detto che forse la giustizia italiana mi chiamerà”. Lo ripete per ben cinque volte in tv Graciela Mabel De Los Santos Torres quando il 13 maggio scorso appare a viso coperto nella trasmissione Sin Piedad del giornalista uruguaiano Eduardo Preve. E’ la donna che al Fatto Quotidiano aveva raccontato dei presunti giri di ragazze ed escort che si succedevano nella tenuta Gin Tonic di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, dove iniziò a lavorare nel 2003 e poi tornò vent’anni dopo e fino a marzo 2025, quando fu lasciata a casa dopo essersi rifiutata, a suo dire, di praticare un massaggio erotico a Giuseppe Cipriani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Minetti, ecco l’intervista della testimone chiave in Uruguay – Il video

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