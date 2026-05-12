Nicole Minetti tutti i dubbi sulla testimone dei festini in Uruguay

Graciela Mabel De Los Santos Torres, conosciuta come la testimone dei festini in Uruguay, ha rilasciato una dichiarazione al Corriere della Sera. La donna ha affermato di vivere quasi nascosta da un anno e di provare paura, perché riconosce la fragilità delle sue parole. La sua testimonianza riguarda incontri che coinvolgerebbero figure pubbliche e si concentra sui dettagli di quanto accaduto durante quei festini.

«Vivo quasi nascosta da un anno e ho paura, sì, perché capisco bene che le mie parole sono fragili». Graciela Mabel De Los Santos Torres, la “testimone” che avrebbe visto i festini di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, parla oggi con il Corriere della Sera. «E là dentro, invece, ho visto di tutto». Ma secondo i carabinieri la donna «È gestita da un giornalista con cui bisogna prendere contatto», dicono. «È tutto molto strano», commenta Eduardo Preve, il periodista investigativo di Montevideo tirato in ballo. Graciela Mabel De Los Santos Torres. Non risulta nemmeno che la donna viva nascosta, visto che la polizia dell’Uruguay sa dove si trova.🔗 Leggi su Open.online

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