Una testimone ha riferito di aver partecipato a feste presso una tenuta chiamata Gin Tonic in Uruguay, durante le quali si sarebbero verificate molestie. La Procura di Milano ha modificato la propria strategia investigativa riguardo a questo caso, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle ragioni di tale cambiamento. Restano ancora da chiarire le circostanze precise di quanto accaduto nelle feste e le eventuali responsabilità coinvolte.

? Domande chiave Cosa è successo realmente durante le feste nella tenuta Gin Tonic?. Perché la Procura di Milano ha cambiato improvvisamente strategia investigativa?. Chi sono i responsabili delle molestie denunciate dalla dipendente?. Come influirà il rifiuto della rogatoria sulla richiesta di grazia?.? In Breve Testimonianza riferisce feste con modelle presso la tenuta Gin Tonic a Punta de l'Este.. De Los Santos Torres denuncia molestie subite da Giuseppe Cipriani dal 2003 al 2025.. Procura di Milano rinuncia alla rogatoria dopo verifiche negative effettuate tramite Interpol.. Documentazione legale di Nicole Minetti ritenuta sufficiente dai magistrati per valutare la grazia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Gin Tonic: la testimone denuncia feste e molestie in Uruguay

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