Ospiti selezionati, party blindatissimi con modelle e calici che non rimanevano mai vuoti. Le feste organizzate da Giuseppe Cipriani – erede dello storico Harry’s Bar di Venezia e compagno di Nicole Minetti – erano un rituale di lusso e mondanità. Tutto l’anno, a qualsiasi latitudine. Nella blindatissima tenuta di Maldonado, in Uruguay, o a bordo del gigantesco yacht Gin Tonic, la coppia organizzava ricevimenti esclusivi per un pubblico internazionale di imprenditori, celebrità e volti dello spettacolo. La vicenda della grazia concessa dal presidente della Repubblica all’ex igienista dentale vicina a Silvio Berlusconi ha riportato sotto i riflettori proprio quel mondo scintillante fatto di serate glamour e tanta ambiguità.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani: la vita di lusso in Uruguay, lo yacht "Gin Tonic", i party (blindatissimi) con Naomi e Valeria Mazza

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