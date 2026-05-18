Nel caso Garlasco, le sentenze sono state contraddittorie e le indagini sono state spesso considerate errate. I cold case, come questo, si trasformano in casi irrisolti a causa di errori nelle procedure investigative. Chi si occupa di questi procedimenti spesso ottiene una certa notorietà, alimentata dall’attenzione mediatica che circonda i casi non risolti. La complessità delle indagini e le decisioni prese lungo il percorso hanno contribuito a mantenere aperto il dibattito pubblico e giudiziario sulla vicenda.

I cold case diventano tali sempre grazie a indagini sbagliate. E chi se ne occupa paradossalmente diventa famoso, grazie alla mediaticità del caso irrisolto. Chi ha fatto indagini, sa perfettamente che gli omicidi – e per quelli di criminalità organizzata la storia è diversa – si risolvono nelle prime 48 – 72 ore. Un sopralluogo ben condotto, un'ipotesi ben tracciata e l'emotività ancora accesa nei testimoni e nell'assassino, posso portare alla prova regina: la confessione. Se il tempo scorre e gli errori scientifici si accumulano, quel caso sarà inevitabilmente destinato ad essere un flop investigativo e giudiziario. E l'omicidio di Chiara Poggi è un caso di scuola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Garlasco, sentenze incerte e indagini sbagliate

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Garlasco, i pm sollecitano la revisione per Stasi

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