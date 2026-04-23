Indagini manipolate così Caso Garlasco la denuncia shock | accuse pesantissime

Da thesocialpost.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel caso di Garlasco, sono emerse nuove accuse riguardanti la gestione delle informazioni e delle comunicazioni nelle indagini. La denuncia segnala che alcune parti avrebbero manipolato i dati e le fonti ufficiali, influenzando il corso del procedimento giudiziario. La vicenda si inserisce in un panorama complesso di rapporti tra media e inchieste legali, con implicazioni sulle modalità di divulgazione delle informazioni in ambito giudiziario.

Nel complesso intreccio mediatico e giudiziario legato al caso di Garlasco, nuove ombre si addensano attorno alla gestione della comunicazione e delle informazioni circolate nel corso delle più recenti indagini. Un clima già segnato da anni di dibattito pubblico torna ora ad alimentarsi di sospetti e ricostruzioni incrociate. Al centro della vicenda c’è ancora il delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, un caso che continua a generare attenzioni investigative e mediatiche anche a distanza di quasi due decenni. Secondo un esposto presentato alla Procura generale di Milano e letto dall’Adnkronos, alcune figure legate al mondo legale e televisivo avrebbero tentato di influenzare o orientare la narrazione pubblica delle nuove attività investigative coordinate dalla Procura di Pavia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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«Chiara Poggi lottò con il suo assassino». Garlasco, dalla consulenza nuovi dubbi sulla dinamica

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