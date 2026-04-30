Le indagini sul caso di Garlasco si concentrano sulla possibile presenza di un movente abietto, suscitando grande attenzione. La Procura ha emesso un avviso di interrogatorio nei confronti di Sempio, nel quadro dell’inchiesta sull’omicidio Poggi. Le autorità continuano a raccogliere elementi e a interrogare testimoni per fare luce sulle responsabilità. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa riguardo all’eventuale coinvolgimento di altre persone.

?? Cosa sapere La Procura emette avviso di interrogatorio per Sempio sul caso dell'omicidio Poggi a Garlasco. L'ipotesi investigativa punta al movente del rifiuto sessuale come causa della violenza subita. L'avviso di interrogatorio emesso dalla Procura per il caso di Garlasco delinea nuovi e pesanti dettagli sulla responsabilità di Sempio nella morte di Chiara Poggi, ipotizzando un movente legato all'odio per un rifiuto sessuale. Le indagini che riguardano l'omicidio della giovane avve .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Garlasco: l’ipotesi del movente abieta scuote le indagini

Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025

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