Caso Epstein | Trump pubblica 6 milioni di pagine di documenti segreti
In un episodio che ha attirato molta attenzione, un ex presidente ha reso pubbliche circa sei milioni di pagine di documenti che erano state mantenute segrete. Questi documenti sono collegati a un caso giudiziario riguardante un finanziere arrestato anni fa per accuse di traffico di minori. Tra i nomi citati nei verbali ufficiali compaiono diversi politici e personaggi pubblici. Un ex presidente ha scelto di non testimoniare davanti alla Commissione incaricata di fare luce sulla vicenda.
? Domande chiave Chi sono i politici citati nei verbali ufficiali di Epstein?. Perché Bill Clinton ha rifiutato di testimoniare davanti alla Commissione?. Cosa rivelano le prove sui contatti di Bill Gates con Epstein?. Come influirà la pubblicazione dei file sulle indagini contro i Democratici?.? In Breve Bill Clinton rifiuta convocazione Commissione di Vigilanza della Camera USA.. Bill Gates ammette contatti con ragazze russe presso la residenza di Epstein.. Trump aveva allontanato Epstein dal circolo di Mar-a-Lago per comportamenti inappropriati.. Clinton ospitò Epstein alla Casa Bianca per ben 17 volte.. Sei milioni di pagine di documenti... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Caso Epstein: Trump, Clinton y Bannon aparecen en los nuevos documentos - Expreso de la Mañana
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