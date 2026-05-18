Caso Epstein | Trump pubblica 6 milioni di pagine di documenti segreti

In un episodio che ha attirato molta attenzione, un ex presidente ha reso pubbliche circa sei milioni di pagine di documenti che erano state mantenute segrete. Questi documenti sono collegati a un caso giudiziario riguardante un finanziere arrestato anni fa per accuse di traffico di minori. Tra i nomi citati nei verbali ufficiali compaiono diversi politici e personaggi pubblici. Un ex presidente ha scelto di non testimoniare davanti alla Commissione incaricata di fare luce sulla vicenda.

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