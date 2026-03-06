Caso Epstein il Dipartimento di Giustizia pubblica nuovi file | Trump sotto accusa per presunte violenze commesse negli anni ’80

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici giovedì nuovi documenti riguardanti il caso Jeffrey Epstein. Tra i file emergono accuse contro un ex presidente degli Stati Uniti, coinvolto in presunte violenze commesse negli anni Ottanta. I documenti mostrano dettagli di indagini e accuse relative a comportamenti illeciti. La pubblicazione si inserisce in un quadro di trasparenza sulle indagini in corso.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato giovedì una serie di documenti precedentemente non disponibili relativi al caso Jeffrey Epstein. Secondo un’analisi di NBC News, tra i file pubblicati figurano nuovi riassunti e note di interviste condotte dall’FBI con una donna del South Carolina che ha mosso accuse contro il defunto criminale sessuale e contro il presidente Donald Trump. I documenti, che non erano visibili sul sito del Dipartimento di Giustizia prima di giovedì secondo l’archivio Wayback Machine, includono le testimonianze dettagliate raccolte durante una serie di interviste condotte nel 2019. La donna ha dichiarato all’FBI di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di Jeffrey Epstein e di aver subito aggressioni da parte di Trump negli anni Ottanta, quando aveva tra i 13 e i 15 anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

