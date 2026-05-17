Una bambina di cinque anni è stata ricoverata all’ospedale di Parma dopo aver contratto la dengue, una malattia trasmessa da zanzare durante un viaggio in Brasile. La piccola si trova in isolamento, ma le sue condizioni non sono considerate gravi. Dopo la conferma della diagnosi, sono stati messi in atto immediatamente i protocolli sanitari, tra cui una disinfestazione urgente nell’area interessata. La notizia ha portato all’attivazione di misure di prevenzione per evitare ulteriori contagi.

La piccola è in isolamento all’Ospedale Maggiore: non è grave. Attivati subito i protocolli sanitari dopo la conferma del virus. Una bambina di cinque anni è stata ricoverata in isolamento all’Ospedale Maggiore di Parma dopo essere risultata positiva alla dengue, il virus trasmesso dalle zanzare tropicali che negli ultimi anni sta preoccupando sempre di più anche l’Europa. La piccola, secondo quanto ricostruito dagli operatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl, era rientrata pochi giorni fa da un soggiorno di sei settimane in Brasile insieme alla famiglia. I primi sintomi sarebbero comparsi il 12 maggio, quattro giorni dopo il ritorno in Italia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bambina di 5 anni ricoverata per dengue dopo il viaggio in Brasile: scatta la disinfestazione d’urgenza a Parma

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