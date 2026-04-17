Laurea Infermieristica ad Arezzo Opi alza la voce | No a soluzioni ibride il corso replica va attivato subito

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo si è espresso con fermezza riguardo all’attivazione immediata del corso di Laurea in Infermieristica nella città. In una nota ufficiale, l’ente ha ribadito la contrarietà a soluzioni ibride e ha richiesto che il percorso di studi venga avviato senza ulteriori ritardi. La discussione sulla formazione degli infermieri in questa zona è aperta da tempo, con diverse posizioni emerse tra istituzioni e operatori sanitari.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Laurea Infermieristica ad Arezzo, OPI alza la voce: “No a soluzioni ibride, il corso replica va attivato subito” Lettera aperta dell’Ordine al Rettore dell’Università di Siena e al Direttore Generale della Asl Toscana Sud Est: “Infermieristica, gli studenti meritano qualità e formazione in presenza, non modelli fragili e penalizzanti”. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche ( OPI) di Arezzo rompe gli indugi e chiede una scelta netta per il futuro della formazione infermieristica in città. In una lettera aperta indirizzata al Rettore dell’Università di Siena e al Direttore Generale della Asl Toscana Sud Est, l’Ordine sollecita l’attivazione del "corso replica" ad Arezzo già dal bando 20262027 o, in subordine, lo slittamento della nuova programmazione al 20272028.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Laurea Infermieristica ad Arezzo, Opi alza la voce: “No a soluzioni ibride, il corso replica va attivato subito” Notizie correlate Crisi infermieristica: OPI Messina sfida il futuro del SSRL’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina indicherà il 10 marzo un confronto pubblico sulla crisi del personale sanitario e sul futuro... Crisi infermieristica e futuro del Ssr: confronto con l’OPI MessinaL’Ordine delle Professioni Infermieristiche promuove il 10 marzo l'iniziativa su lauree, assistenza e codice deontologico, per discutere prospettive... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Salute:Riccardi, investimenti e misure per attrarre giovani infermieri; Polo universitario, sei nuove laureate in Infermieristica: Giovani professioniste pronte per la sanità del territorio; Sciopero della Sanità privata, si fermano medici e infermieri. Servizi a rischio anche a Roma; Come salvare una vita, il progetto della giovane faentina premiato a livello internazionale dal Rotary. Nuove lauree infermieristiche: ecco l’iter per l’attuazioneL'intervista a Roberto Latina, coordinatore del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università di Palermo. insanitas.it Formazione infermieristica, cosa cambiano i nuovi decreti MURI decreti MUR 159 e 177 ridisegnano magistrale infermieristica e percorso pediatrico. Ecco cosa prevedono davvero, senza semplificazioni. nurse24.it OPEN DAY corso di laurea in infermieristica sede di Schio Mercoledì 22 aprile 2026 due turni: alle 15 e alle 16 Presentazione del corso di studi, visita della sede didattica, testimonianze Prenota la tua presenza da questo link: https://forms.gle/hxwKpv - facebook.com facebook