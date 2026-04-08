A Casina di Raffaello sono in programma una serie di attività dedicate ai bambini, con laboratori creativi e letture animate pensate per coinvolgere i più piccoli. Nel programma sono previste anche esposizioni, tra cui una mostra dedicata agli aquiloni e alle trottole provenienti dal Giappone. L'iniziativa è rivolta a bambini di età compresa tra i 2 e gli 11 anni.

Cosa: Laboratori creativi, letture animate e la mostra Aquiloni e Trottole dal Giappone, per bambine e bambini dai 2 agli 11 anni.. Dove e Quando: Presso la Casina di Raffaello a Roma, all’interno di Villa Borghese, tutti i fine settimana dall’11 aprile al 10 maggio 2026.. Perché: Per offrire ai più piccoli un’esperienza ludico-educativa coinvolgente, capace di stimolare l’immaginazione e favorire la scoperta di sé e della natura in un contesto storico di eccezionale bellezza.. Nel cuore verde di Roma, dove la natura e la storia si fondono in un abbraccio secolare, la primavera porta con sé un rinnovato fermento culturale dedicato alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Casina di Raffaello: Laboratori e Letture

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Cultura: prorogate al 22 febbraio le due mostre a Casina di Raffaello a RomaLe mostre a Casina di Raffaello prorogate fino al 22 febbraio 2026 offrono un'esperienza educativa unica.

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Casina di Raffaello, nuovi laboratori di primavera per bambini da 2 a 11 anniDa sabato 5 aprile a domenica 18 maggio, arriva alla Casina di Raffaello un nuovo programma di laboratori ludico-educativi per le bambine e i bambini, dai 2 agli 11 anni. Ogni sabato e domenica sono ... romatoday.it

Pasqua alla Casina di Raffaello: laboratori e letture per bambini a Villa BorgheseDal 2 al 7 aprile lo Speciale Primavera ispirato a Balla e Depero, il 4 e 5 aprile l'Atelier di Pace dedicato a Picasso ... radiocolonna.it

Abbiamo appena festeggiato il ventennale di Casina di Raffaello - Ludoteca a Villa Borghese con un weekend da record e numeri che raccontano una storia bellissima nel cuore di Villa Borghese: - di attività (2006-2026) - + pre - facebook.com facebook