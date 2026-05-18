La società calcistica ha deciso di non procedere al rinnovo del contratto con l’allenatore, lasciando aperta la possibilità di una sua riconferma. Nonostante l’eliminazione nelle prime fasi dei playoff nazionali, si mantiene un certo ottimismo riguardo alla possibilità di proseguire insieme. La decisione è stata comunicata ufficialmente e apre un periodo di valutazioni interne prima di eventuali sviluppi futuri. La squadra si prepara ora a nuove sfide con un nuovo assetto tecnico in vista della prossima stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti L’eliminazione alla prima fase nazionale dei play off non ha scalfito il giudizio estremamente positivo sul cammino fatto in questa stagione dalla Casertana di mister Coppitelli che ha chiuso la regular season al quinto posto, ad appena 3 e 4 punti da Salernitana e Catania, vere e proprie corazzate costruite con un budget molto superiore a quello dei Falchetti. Anzi, ad un certo punto i rossoblù hanno addirittura accarezzato il sogno di giocarsi le proprie carte per la B diretta, salvo poi fare i conti con una rosa numericamente non adatta per gestire alla lunga un dispendio fisico enorme quando sei in lotta per la promozione diretta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertana, da sciogliere il rinnovo di Coppitelli: ottimismo sulla sua riconferma

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