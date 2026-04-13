Truffe e furti agli anziani giornata di formazione con i carabinieri

Da pordenonetoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 aprile, presso la sede del centro anziani di Cordenons, si è tenuto un incontro tra i Carabinieri della Compagnia di Pordenone e i cittadini. La riunione si è concentrata sulla prevenzione di truffe e furti rivolti agli anziani. Durante l’evento, le forze dell’ordine hanno fornito informazioni e consigli pratici per riconoscere e contrastare queste situazioni. L’appuntamento si è svolto nel pomeriggio e ha coinvolto diverse persone del quartiere.

Nel pomeriggio del 9 aprile, presso la sede del centro anziani di Cordenons, in viale Dolomiti, si è svolto un incontro tra i Carabinieri della Compagnia di Pordenone e la cittadinanza, dedicato alla prevenzione delle truffe e dei furti in abitazione.All’appuntamento, al quale hanno partecipato.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Truffe agli anziani. Oggi l’incontro con i carabinieriSono molteplici le tipologie di raggiri messe in atto a danno delle persone anziane.

Tarquinia, come difendersi dalle truffe agli anziani: l’incontro in Comune con i carabinieriTarquinia, 11 marzo 2026 – Un incontro per informare, sensibilizzare e fornire strumenti concreti contro un fenomeno sempre più insidioso.

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