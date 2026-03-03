Case a prezzi bassi per il ceto medio c' è la prima offerta ufficiale

È stata presentata la prima offerta ufficiale per l’area comunale di via Demostene 10 a Gorla, nell’ambito del progetto del Comune di Milano che mira a costruire 10.000 alloggi in dieci anni a canone accessibile. L’offerta riguarda immobili di circa 60 metri quadrati con un canone di circa 400 euro al mese, destinati al ceto medio.

È arrivata un'offerta per l'area comunale di via Demostene 10 (Gorla) che fa parte dell'ambizioso piano del Comune di Milano per realizzare 10mila alloggi in 10 anni a canone accessibile per il ceto medio: circa 400 euro al mese per 60 mq. Quella di via Demostene, dove sarebbe dovuto sorgere uno studentato della Bicocca, è la prima area a bando. L'offerta è arrivata da Teicos Costruzioni e sarà ora oggetto di una valutazione tecnica per esaminare i dettagli progettuali e finanziari. Se tutto sarà corrispondente alle richieste del bando, si procederà ad aprire l'offerta economica, per poi procedere con l'eventuale aggiudicazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Case a prezzi bassi, ci sono alcune novità per renderle più appetibili agli operatoriParte la fase due del piano straordinario per la casa accessibile a Milano, con nuove aree per bandi, nuove aree verdi, quasi 500 appartamenti del...

Trump, la crisi immobiliare e Davos: il ceto medio sta tornando centrale?Roma, 11 gen – Quando Donald Trump annuncia che porterà a Davos il tema della casa e che vuole bloccare i grandi investitori istituzionali...

Una raccolta di contenuti su Case a prezzi bassi per il ceto medio...

Temi più discussi: Perchè aumentano i prezzi delle case, le compravendite e gli affitti; Case per famiglie con redditi bassi: il Pd chiede più impegno a Verbania; Hong Kong aumenta le tasse sulla vendita di case dal valore superiore a 10 milioni di euro; Auto Diesel ibride 2026: tutti i modelli e i prezzi.

Prezzi bassi e vita nella natura, la riscossa dell’entroterra ligureI piccoli Comuni attirano residenti con tariffe ridotte per le abitazioni. Vobbia la più conveniente, Valbrevenna a ruota. Campo Ligure top per gli affitti. ilsecoloxix.it

Volano i prezzi delle case green, grazie anche a mutui più bassiLa debolezza dello scenario macro non ferma la corsa delle case green, grazie anche alla possibilità di ottenere finanziamenti a tassi agevolati. Secondo l’Osservatorio di MutuiOnline.it, ad aprile le ... mutuionline.it

L'autunno e poi l'inverno sono stati lunghi e rigidi. Voi al caldo nelle vostre case, sui divani avrete sicuramente scritto qualcosa: una poesia, un breve racconto o un testo di una canzone. Bene, non chiudete tutto il vostro seminato nel solito cassetto. Prepariam - facebook.com facebook

Era ai domiciliari ma continuava a rubare in case e alberghi. Arrestato un giovane a Riva del Garda. x.com