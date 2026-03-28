Nuove case a prezzi bassi e un parco | il progetto nella periferia di Milano

Nella periferia di Milano è stato presentato un progetto che prevede la costruzione di nuove abitazioni a prezzi contenuti e un parco di circa 30.000 metri quadrati, inserito in un'area complessiva di 47.500 metri quadrati. L'intervento riguarda la realizzazione di unità residenziali e spazi verdi, con l'obiettivo di favorire l’insediamento abitativo e la riqualificazione dell'area.

Approvato il piano attuativo per via Novate. Nuove connessioni ciclabili e il recupero di aree ora abbandonate Nuove case a prezzi calmierati e un parto da 30mila metri quadrati, in un'area di 47.500 metri quadrati. È la sintesi del piano attuativo di via Novate a Milano, in zona Comasina. Il piano è stato approvato dalla giunta comunale e fa seguito all'adozione dello scorso dicembre, senza modifche. L’area si compone di due sub-ambiti contigui di metratura quasi pari, uno di proprietà della società Near sgr (già Redo Sgr), l’altro di proprietà comunale. Prevista dal piano la cessione al Comune di Milano di oltre il 53% dell’ambito privato, da destinare a verde pubblico, a un nuovo parcheggio e a nuove connessioni pedonali e ciclabili. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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